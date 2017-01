El Ghazi tekent voor 4,5 jaar bij Lille

LILLE - Het hing al wekenlang in de lucht en op de slotdag van de transferperiode zette Anwar El Ghazi dan eindelijk zijn handtekening onder een contract tot medio 2021 bij Lille. De Franse club bereikte eerder al een akkoord met Ajax over een transfersom van naar verluidt zo'n 8 miljoen euro. El Ghazi trainde sinds vorige week al niet meer mee met de Amsterdamse selectie van trainer Peter Bosz en ontbrak zondag ook tijdens de gewonnen thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag (3-0).

Door ANP - 31-1-2017, 10:29 (Update 31-1-2017, 10:38)

De 21-jarige aanvaller speelde meer dan honderd officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax. El Ghazi, die op 3 augustus 2014 zijn debuut had gemaakt, tekende daarin voor 23 doelpunten. Zijn contract in Amsterdam liep nog tot medio 2019. El Ghazi had eind oktober een aanvaring met Bosz op het trainingsveld en moest daarna voor straf een maand met de beloften meedoen.

De tweevoudig international gaat nu aan de slag bij Lille, de nummer elf van de Ligue 1. ,,Ik heb een heel goed gevoel bij Lille en kan niet wachten om hier te beginnen'', zei El Ghazi dinsdag. ,,Ik weet dat Patrick Kluivert hier heeft gespeeld en ook Eden Hazard. Dat zijn grote namen, wat betekent dat Lille een grote club is'', aldus El Ghazi.

El Ghazi treft in de Franse competitie onder anderen Memphis Depay, die onlangs van Manchester United overstapte naar Olympique Lyon. Ajax wil de Braziliaanse jeugdinternational David Neres aantrekken als vervanger van El Ghazi. De negentienjarige Neres, die in eigen land bij São Paulo speelt, moet zo'n 15 miljoen euro kosten.