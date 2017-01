Bayer Leverkusen wint strijd om Bailey

LEVERKUSEN - Bayer Leverkusen heeft de strijd gewonnen om de handtekening van Leon Bailey. De Jamaicaanse aanvaller van Racing Genk stond in de belangstelling van tal van clubs. Ajax wilde afgelopen zomer al 11 miljoen euro betalen voor Bailey, maar die besloot toen langer bij Genk te blijven.

Door ANP - 31-1-2017, 10:04 (Update 31-1-2017, 10:04)

Een half jaar later vertrekt de negentienjarige vleugelspits toch bij de Belgische club die sinds kort wordt getraind door Albert Stuivenberg. Bayer Leverkusen betaalt volgens Duitse media zo'n 15 miljoen euro voor Bailey, die dinsdag een contract tot medio 2022 ondertekende bij de ploeg uit de Bundesliga. De Jamaicaan staat binnenkort met zijn nieuwe club in de achtste finale van de Champions League tegenover Atlético Madrid.

Bij Genk is Jean-Paul Boëtius in beeld als vervanger van Bailey. De oud-Feyenoorder komt slechts sporadisch in actie voor FC Basel.