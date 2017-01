Situatie bij Ajax frustreert Riedewald

AMSTERDAM - Jairo Riedewald zag deze transferperiode medespelers bij Ajax vertrekken, maar zelf komt de voetballer niet weg. Die situatie frustreert de geboren Haarlemmer, zei hij maandag nadat hij met Jong Ajax in de Jupiler League met 6-3 van Almere City had gewonnen.

Door ANP - 30-1-2017, 23:15 (Update 30-1-2017, 23:15)

,,Er was wel interesse van een aantal clubs. Ajax heeft nee gezegd en gezegd dat ze met mij voor het kampioenschap willen gaan en dat ze mij nodig hebben de resterende wedstrijden'', aldus Riedewald tegen FOX Sports. ,,Op dit moment speel ik nog steeds niet. Daar ben ik niet blij mee. Ze zeggen dat ze vertrouwen in me hebben, maar dat is moeilijk te geloven. Natuurlijk wil je gewoon spelen, en als ze dan zeggen: je mag ook niet weg, dan is dat wel frustrerend. Ik ben een jonge jongen. Ik wil zoveel mogelijk wedstrijden spelen en mijzelf ontwikkelen en een betere speler worden. Dat gebeurt niet als ik op de bank zit.''