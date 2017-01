Jong Ajax in doelpuntrijk duel langs Almere

AMSTERDAM - Jong Ajax heeft maandag Almere City FC in de Jupiler League in een doelpuntrijke wedstrijd verslagen. Het elftal van trainer Marcel Keizer nam op sportpark De Toekomst een voorsprong van 5-0, zag de nummer zeven van de ranglijst nog terugkomen tot 5-3, en won uiteindelijk met 6-3. De wedstrijd stond voor vorige week maandag op het programma, maar kon toen vanwege de vorst niet doorgaan.

Door ANP - 30-1-2017, 22:15 (Update 30-1-2017, 22:15)

Noussair Mazraoui opende in de twaalfde minuut de score. De verdediger had vrijdag in de uitwedstrijd tegen FC Den Bosch ook al gescoord. Abdelhak Nouri, terug na een blessure aan zijn hand, maakte het tweede doelpunt en ook Donny van de Beek (strafschop) scoorde in de eerste helft nog.

Ook het vierde doelpunt kwam op naam van Van de Beek, die de bal binnen kon schuiven na een assist van Mateo Cassierra. De Colombiaanse aanvaller nam zelf in de 63e minuut het vijfde doelpunt voor zijn rekening.

Jong Ajax nam het daarna te makkelijk op, en zag Almere van de 64e tot 71e minuut drie keer scoren. Dat gebeurde door Soufyan Ahannach, Sherjill MacDonald en Tom Overtoom (strafschop). Damil Dankerlui bepaalde vijf minuten voor tijd de eindstand op 6-3.

Jong Ajax blijft tweede in de Jupiler League, met vier punten achterstand op VVV-Venlo. De Graafschap, dat vorig seizoen Ajax in de eredivisie nog van de titel hield, zakt nu in de eerste divisie steeds verder weg. Ook onder leiding van de in de winterstop aangestelde trainer Henk de Jong blijven resultaten uit. De Graafschap verloor maandag voor de derde keer op rij, met 3-2 bij Jong FC Utrecht. De Graafschap staat na 22 speelronden achttiende en heeft alleen FC Dordrecht en Achilles '29 nog onder zich.