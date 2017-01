Kastaneer blijft vanwege oogblessure bij ADO

DEN HAAG - Gervane Kastaneer maakt het voetbalseizoen af bij ADO Den Haag. De aanvaller zou per direct aan de slag gaan bij FSV Mainz 05, maar vanwege een oogblessure kan geen complete medische keuring worden uitgevoerd. Daardoor ziet Mainz af van de aankoop, meldt ADO Den Haag.

Door ANP - 30-1-2017, 18:33 (Update 30-1-2017, 18:33)

De huidige nummer vijftien uit de eredivisie bereikte ruim een week terug een akkoord met Mainz over de transfer van de twintigjarige Kastaneer. ,,In de week na de wedstrijd tegen PEC Zwolle zouden alle papieren worden getekend'', zegt Mattijs Manders, algemeen directeur van ADO Den Haag. Juist in het duel met Zwolle liep de speler de oogblessure op. Manders: ,,Uiteraard is er gesproken over het wel of niet spelen van Gervane in het duel met Zwolle. Hij wilde zelf graag afscheid nemen van het publiek in een wedstrijd en Mainz heeft ons schriftelijk bevestigd hier geen problemen mee te hebben. Van druk op Gervane of van een verplichting in zijn richting is dus geen sprake.''