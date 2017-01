Genk haalt vervanger voor doelman Bizot

ANP Genk haalt vervanger voor doelman Bizot

GENK - Racing Genk heeft een vervanger gevonden voor de geblesseerde doelman Marco Bizot. De Belgische voetbalclub meldt maandag dat het de Australiër Mathew Ryan voor de rest van het seizoen huurt van Valencia. Ryan keepte tussen 2013 en 2015 bij Club Brugge en werd in die periode twee keer uitgeroepen tot doelman van het jaar. Het leverde hem een transfer op naar Valencia, maar bij die Spaanse club heeft hij de laatste maanden zijn plaats in het elftal verloren.

Door ANP - 30-1-2017, 12:17 (Update 30-1-2017, 12:17)

Genk, dat getraind wordt door de Nederlander Albert Stuivenberg, moest op zoek naar een andere doelman nadat Bizot een enkelblessure had opgelopen. De verwachting is dat de Noord-Hollander anderhalve maand uit de roulatie is. Genk strijdt in de competitie om een plaats in de play-offs en is ook nog actief in de Europa League en de Belgische beker.

Ryan is Australische international. Zo keepte hij op het WK van 2014 in het duel met Oranje, dat zijn land met 3-2 verloor.