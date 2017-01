Schweinsteiger mag Europa in met ManUnited

MANCHESTER - Manchester United gaat Bastian Schweinsteiger inschrijven voor de knock-outfase van de Europa League. De Duitse middenvelder was een half jaar geleden nog overbodig verklaard door manager José Mourinho, maar stond zondag in de bekerwedstrijd tegen Wigan Athletic (4-0) voor het eerst in ruim een jaar weer in de basis van de Engelse club. ,,De selectie is kleiner geworden, we hebben hem nodig'', verklaarde Mourinho.

De 32-jarige Schweinsteiger was in 2015 door Louis van Gaal naar Manchester gehaald. Vanwege diverse blessures kon hij zijn waarde echter amper bewijzen. Dit seizoen moest 'Schweini' van Mourinho aanvankelijk zelfs met het tweede meetrainen. Inmiddels is de middenvelder weer volwaardig lid van de selectie en gaat Mourinho hem inschrijven voor het tweede deel van de Europa League.

,,Memphis Depay en Morgan Schneiderlin zijn weg, dus daardoor hebben we ruimte op de lijst'', zei Mourinho, nadat Schweinsteiger was gekozen tot 'man of the match' tegen Wigan Athletic. Hij bereidde het eerste doelpunt voor en maakte zelf de vierde.