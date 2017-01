Standard houdt stand bij Anderlecht

ANP Standard houdt stand bij Anderlecht

BRUSSEL - Club Brugge blijft ondanks een nederlaag van 2-0 bij AA Gent koploper in België. Achtervolger Anderlecht liet zondagavond de kans liggen om de leiding over te nemen. Tegen tien en later zelfs negen spelers van Standard Luik lukte het de Brusselaars niet om een opening te vinden: 0-0.

Door ANP - 29-1-2017, 20:08 (Update 29-1-2017, 20:08)

Filip Mladenovic van Standard kreeg al in de tweede minuut een rode kaart. Trainer Aleksandar Jankovic greep, na wat kansen van Anderlecht, in. Hij bracht Danilo voor Renaud Emond.

Anderlecht was via Adrien Trebel dicht bij het openingsdoelpunt, maar hij raakte de paal. Na de pauze was het Ivan Obradović die de lat raakte. Standard hield stand, ook toen Ishak Belfodil in de laatste minuut van de reguliere speeltijd rood kreeg en Standard met negen man de laatste minuten uit moest spelen.

Bram Nuytinck deed de hele wedstrijd mee bij Anderlecht, dat nu nog één punt minder heeft dan Club Brugge.