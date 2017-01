Advocaat raakt met Fenerbahçe verder achterop

ANP Advocaat raakt met Fenerbahçe verder achterop

KAYSERI - Fenerbahçe heeft de overwinning van vorige week op koploper Basaksehir geen vervolg kunnen geven. De ploeg van trainer Dick Advocaat ging hard onderuit bij Kayserispor (4-1), dat tot zondag op de voorlaatste plaats stond in de Turkse competitie.

Door ANP - 29-1-2017, 19:32 (Update 29-1-2017, 19:32)

Fenerbahçe zag concurrenten Basaksehir (1-0 tegen Bursaspor) en Galatasaray (6-0 tegen Akhisarspor) wel winnen en staat op die clubs nu weer respectievelijk zeven en vier punten achter.

Jeremain Lens had een basisplaats in de ploeg van Advocaat, Robin van Persie viel halverwege de tweede helft in. Op dat moment was de stand nog 1-1, door doelpunten van Umut Bulut (Kayserispor) en Mehmet Topal (Fenerbahçe). In de laatste twintig minuten liep Kayserispor weg door twee treffers van Güray Vural en eentje van Welliton.

Besiktas kan maandag bij winst op Konyaspor weer aan kop komen in Turkije. Als Besiktas wint, neemt die club op Fenerbahçe negen punten voorsprong.