ANP Feyenoord klopt NEC met 4-0

ROTTERDAM - Feyenoord heeft zondag met een soepele zege op NEC (4-0) de marge aan kop van de eredivisie in stand gehouden. De aanvallers Steven Berghuis, Eljero Elia en Nicolai Jørgensen (twee) bezorgden de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst met hun doelpunten de zestiende overwinning van het seizoen. De Rotterdammers hebben daardoor nog steeds vijf punten voorsprong op Ajax en acht op PSV.

Door ANP - 29-1-2017, 18:39 (Update 29-1-2017, 18:53)

Feyenoord herstelde zich tegen NEC van de bekerzeperd eerder in de week. Zonder de aanjagers Tonny Vilhena (geschorst) en Karim El Ahmadi, met Marokko nog steeds actief op de Afrika Cup, lieten de Rotterdammers zich in de kwartfinale afbluffen door Vitesse (2-0). Alles wees er in Arnhem wel op dat Feyenoord de competitie veel belangrijker vindt dan de KNVB-beker, die het vorig jaar won. Zo kreeg Dirk Kuijt rust. De 36-jarige Katwijker stond drie dagen later tegen NEC weer aan de aftrap.

Bij de bezoekers had Jordan Larsson een basisplaats. De Zweedse aanvaller speelde in het stadion waar zijn vader Henrik ooit furore maakte en in de stad waar hij ruim negentien jaar geleden werd geboren. Met zijn beroemde vader op de tribune leidde Larsson in de openingsfase met een voorzet op Jay-Roy Grot een grote kans in. Via Grot kwam de bal bij Mohamed Rayhi, die van dichtbij recht op doelman Brad Jones schoot. Veel dichter bij een doelpunt kwam NEC in het vervolg niet meer.

Elia

Feyenoord trok het duel al voor rust met twee doelpunten naar zich toe. Elia speelde bij beide treffers een hoofdrol. De linksbuiten dolde na een kwartier zijn bewaker en zag hoe zijn voorzet in één keer met links werd binnengeschoten door Berghuis. Aan het einde van de eerste helft tekende Elia zelf voor de 2-0, na een handig passje van Kuijt. Dat was meteen de laatste actie van de vleugelspits, die even daarvoor bij een sprint naar zijn hamstring had gegrepen. Elia keerde na rust niet meer terug op het veld en werd vervangen door Bilal Basaçikoglu.

Lang bleef het bij 2-0, maar in de slotfase voerde Jørgensen zijn totaal dit seizoen op naar veertien doelpunten. De Deen tikte eerst een voorzet van invaller Bart Nieuwkoop binnen en gaf even later het laatste tikje toen een kopbal van Basaçikoglu richting het lege doel hobbelde.