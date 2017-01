FC Emmen versterkt zich met Zeefuik

EMMEN - FC Emmen heeft zich versterkt met Género Zeefuik. De 26-jarige spits, die al een paar weken meetrainde met de selectie van trainer Dick Lukkien, bereikte zondag een akkoord met de club uit de Jupiler League voor een contract tot het einde van het seizoen. Zeefuik vertrok onlangs bij de Turkse tweedeklasser Balikesirspor, waar hij al maanden geen salaris meer had gekregen.

Door ANP - 29-1-2017, 18:29 (Update 29-1-2017, 18:29)

De bonkige spits uit Amsterdam speelde in de jeugd een paar jaar voor Ajax, maar debuteerde in 2007 op zestienjarige leeftijd in de hoofdmacht van PSV. Zeefuik kwam slechts sporadisch in actie voor de topclub uit Eindhoven, die hem verhuurde aan FC Omniworld, FC Dordrecht en NEC. De aanvaller stapte in 2012 over naar FC Groningen. Na een verhuurperiode aan de Schotse club Heart of Midlothian verhuisde hij in 2015 naar Turkije.

Zeefuik hoopt zich nu bij FC Emmen, de nummer twaalf van de Jupiler League, weer in de kijker te spelen.