ANP Assaidi kon zich geen beter debuut wensen

ZWOLLE - Oussama Assaidi beleefde zondag een droomdebuut voor FC Twente. De van Al-Ahli overgekomen aanvaller maakte in de tweede helft van de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle het winnende doelpunt door van grote afstand raak te schieten.

Door ANP - 29-1-2017, 16:53 (Update 29-1-2017, 16:53)

,,Toen de bal van mijn voet vertrok, wist ik al dit ik 'm goed had geraakt'', aldus Assaidi tegen FOX Sports over de treffer. Doelman Mickey van der Hart kwam ver uit zijn doel en raakte de bal niet goed. Assaidi profiteerde dankbaar en schoot in het lege doel.

,,Ik wilde graag starten. Ik word sterker door wedstrijden te spelen'', zei Assaidi, die pas sinds kort speelgerechtigd is en lange tijd niet voetbalde. ,,In de 55e minuut voelde ik krampjes. De trainer zag het goed door mij ervan af te halen.''