ANP Ajax verslaat ADO Den Haag

AMSTERDAM - Ajax hield zondag drie doelpunten over aan een vermakelijk kansenfestival met ADO Den Haag (3-0). Het elftal van trainer Peter Bosz liet de kans op een veel grotere zege liggen, maar hield zich wel in de kampioensrace met Feyenoord en PSV.

Door ANP - 29-1-2017, 16:31 (Update 29-1-2017, 16:38)

Ajax is er vlak voor het sluiten van de transfermarkt nog steeds niet in geslaagd een buitenspeler aan te trekken. Directeur voetbalzaken Marc Overmars is erg gecharmeerd van David Neres, maar São Paulo lijkt vast te houden aan een transfersom van liefst 20 miljoen euro voor de Braziliaanse jeugdinternational. Omdat Anwar El Ghazi nagenoeg vertrokken is naar Lille en Bertrand Traoré met Burkina Faso nog altijd meedoet aan de Afrika Cup, mocht Justin Kluivert het tegen ADO voor het eerst vanaf het eerste fluitsignaal laten zien.

Op een soortgelijke manier kreeg zijn beroemde vader ook een kans bij Ajax. ,,Maar wij hebben Patrick Kluivert'', zei Louis van Gaal in 1994 toen Ronaldo op het allerlaatste moment voor PSV koos. De zeventienjarige Justin is een heel andere voetballer dan zijn vader, maar hij vermaakte wel weer met een serie brutale dribbels. De tiener verdiende na ruim een half uur ook de vrije trap waaruit Lasse Schöne de thuisploeg naar 2-0 schoot. In de tweede helft werd de jonge Kluivert steeds vermoeider en ging hij ook voortijdig naar de kant.

Klein wonder

Het was een klein wonder dat Ajax tussen het eerste doelpunt van Hakim Ziyech in de elfde minuut en de treffer van Schöne niet vaker scoorde. Met fris en aanvallend spel werd het povere ADO aardig zoek gespeeld. Nick Viergever kopte op de lat en Kasper Dolberg raakte de paal. Ook Amin Younes en opnieuw Dolberg slaagden er niet in doelman Ernestas Setkus te passeren. Vooral Dolberg zag je balen van zijn misser. De spits wacht al ruim twee maanden op een doelpunt.

Het zat Dolberg ook niet mee. In de openingsfase van de tweede helft zag hij zijn omhaal op de lat uiteenspatten. Na 77 minuten had hij dan eindelijk zijn eerste doelpunt sinds 20 november vorig jaar te pakken. Voor de 3-0 slaagde Ruben Schaken er tot twee keer toe niet in de wedstrijd weer spannend te maken. Ajax mocht het zich kwalijk nemen dat het de zwakke tegenstander nog zo ver liet komen.