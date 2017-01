Bondscoach Ivoorkust weg na exit Afrika Cup

ABIDJAN - Bondscoach Michel Dussuyer van Ivoorkust heeft zijn contract ingeleverd. De 57-jarige Fransman trok zijn conclusies uit het teleurstellend verlopen toernooi om de Afrika Cup, waar de Ivoriaanse voetbalploeg als titelverdediger al in de groepsfase strandde. De nederlaag dinsdag tegen Marokko (0-1) betekende een troosteloze aftocht van de 'Olifanten' op de Afrika Cup.

Door ANP - 29-1-2017, 16:11 (Update 29-1-2017, 16:11)

Dussuyer besloot zondag zijn ontslag in te dienen. De Fransman, zelf oud-profvoetballer, had de nationale ploeg van Ivoorkust sinds de zomer van 2015 onder zijn hoede. Hij volgde toen landgenoot Hervé Renard op, die de oranje brigade een paar maanden eerder naar de winst van de Afrika Cup had geleid.

Afgelopen week nam Georges Leekens ook ontslag als bondscoach van Algerije na de vroegtijdige aftocht op het toernooi in Gabon.