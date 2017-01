Feyenoord met Nelom voor Kongolo tegen NEC

ROTTERDAM - Feyenoord begint zondag met Miquel Nelom in de ploeg aan de thuiswedstrijd tegen NEC. De linksback vervangt Terence Kongolo, die door trainer Giovanni van Bronckhorst op de bank is gezet. Dirk Kuijt keert terug in het Rotterdamse elftal, nadat hij donderdag rust had gekregen in de kwartfinale van het bekertoernooi tegen Vitesse.

Door ANP - 29-1-2017, 15:50 (Update 29-1-2017, 15:50)

De 36-jarige aanvoerder van Feyenoord mocht in Arnhem twintig minuten voor tijd wel invallen, maar kon de nederlaag en uitschakeling van zijn club niet voorkomen (2-0). Tonny Vilhena heeft tegen NEC ook weer een basisplaats. De middenvelder was geschorst voor het bekerduel met Vitesse. Feyenoord, koploper van de eredivisie, wacht nog steeds op Karim El Ahmadi, die met Marokko meedoet aan het toernooi om de Afrika Cup.

De wedstrijd in De Kuip begint om 16.45 uur.