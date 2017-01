Heerenveen en Groningen scoren niet

ANP Heerenveen en Groningen scoren niet

HEERENVEEN - Sc Heerenveen heeft zondag voor eigen publiek niet van FC Groningen weten te winnen. De Derby van het Noorden in het Abe Lenstra-stadion leverde geen doelpunten op en dus ook geen winnaar: 0-0.

Door ANP - 29-1-2017, 14:28 (Update 29-1-2017, 14:31)

Bij de Friezen stond Martin Ødegaard voor het eerst aan de aftrap van een competitiewedstrijd, nadat de Noor woensdag al zijn basisdebuut had gemaakt in de verloren bekerwedstrijd tegen AZ (1-0). Met de van Real Madrid gehuurde Ødegaard heeft de Friese aanval er veel speelsheid bij gekregen. Hij inspireerde tegen Groningen ook zijn ploeggenoten Arber Zeneli en Sam Larsson tot de nodige technische hoogstandjes.

De Friezen, die vorige week tegen PSV nog de zege uit handen gaven, waren voor rust ook de gevaarlijkste ploeg. Zeneli had Heerenveen na een kwartier ook op voorsprong kunnen zetten. De Kosovaarse Zweed had een fraaie halve omhaal in de verre hoek in gedachten, maar raakte de bal net niet lekker. Een kwartier later had Groningen-doelman Sergio Padt een goed antwoord op een kopbal van Reza Ghoochannejhad.

Wissels

Bij Groningen, dat met dezelfde elf aantrad als vorige week tegen Vitesse, kwam het meeste gevaar aanvankelijk van Mimoun Mahi. De vleugelspits was echter niet gelukkig in de afronding. Direct na rust had Kasper Larsen de gasten op voorsprong kunnen zetten. De Deense verdediger kopte de bal echter net voorlangs.

Grote kansen bleven daarna uit, wat ook ten koste ging van de amusementswaarde. Beide trainers probeerden de uitslag nog te beïnvloeden met enkele wissels. Dat leverde sporadisch gevaar op voor beide doelen en dus ook geen treffers. Heerenveen blijft door het gelijkspel in de subtop staan, Groningen moet zich tevredenstellen met een plaats in de middenmoot.