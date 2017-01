Roda JC op schot tegen Excelsior

KERKRADE - Roda JC was zaterdagavond tegen Excelsior eindelijk na ruim 500 minuten zonder doelpunt weer eens trefzeker. Dankzij goals van Dani Schahin, Mitchel Paulissen (2x) en invaller Thanasis Papazoglou wonnen de Limburgers verdiend met 4-0. Het was pas de tweede competitiezege van Roda JC dit seizoen. Eerder won de ploeg in Rotterdam ook al van Excelsior.

Door ANP - 28-1-2017, 21:45 (Update 28-1-2017, 21:46)

Beide ploegen begonnen voorzichtig aan het duel. Pas na ruim een kwartier gebeurde er wat. Jurgen Mattheij, de centrale verdediger van Excelsior, moest met rood van het veld na een overtreding op Paulissen. Uit de daarop volgende vrije trap scoorde de Duitser Schahin, na een slim tikje opzij van Adil Auassar van afstand. Doelman Warner Hahn was kansloos. Voor Roda JC was dit het eerste doelpunt sinds 27 november vorig jaar.

Met een man minder probeerde Excelsior toch wat druk te zetten op de defensie van Roda JC. Verder dan een mogelijkheid van Nigel Hasselbaink kwam de ploeg niet. Roda JC nam steeds meer het initiatief. In de blessuretijd van de eerste helft verdubbelde Paulissen de marge. Hij kopte een prima voorzet van Mikhail Rosheuvel achter de andermaal kansloze Hahn: 2-0

Ook na de rust was Roda JC de betere ploeg. Excelsior probeerde het wel, maar was aanvallend machteloos. Roda JC profiteerde maximaal van de numerieke meerderheid. Paulissen en invaller Papa bepaalden de eindstand.