ANP PSV pakt opnieuw in slotfase zege

ALMELO - Na drie gelijke spelen op rij heeft PSV zaterdag in de eredivisie weer een uitwedstrijd gewonnen. Tegen Heracles Almelo ging dat niet vanzelf voor het elftal van trainer Phillip Cocu. Net als zondag tegen sc Heerenveen (4-3) kwam de zege in de slotfase tot stand. Davy Pröpper, in de belangstelling van Zenit Sint-Petersburg, maakte in de 87e minuut het winnende doelpunt (1-2). Het was voor PSV de derde achtereenvolgende overwinning op rij na de winterstop, zodat de club mag blijven hopen op de titel.

Door ANP - 28-1-2017, 21:44 (Update 28-1-2017, 21:50)

Verdiend was de overwinning zaterdag wel voor PSV, dat een clubrecord uit het seizoen 2004/2005 evenaarde. Ook toen bleven de Brabanders 23 uitwedstrijden op rij ongeslagen. Heracles was in september 2015 de laatste ploeg die PSV een verliespartij buitenshuis toebracht (2-1).

Zaterdag leek het even weer die kant op te gaan. Doelman Jeroen Zoet voorkwam in de elfde minuut een achterstand door een strafschop van Samuel Armenteros knap te stoppen. Heracles was daarnaast met schoten van afstand, van Thomas Bruns en Brahim Darri, nog enkele keren gevaarlijk. PSV speelde zelf opnieuw weinig overtuigend, al kreeg Gastón Pereiro al in de tweede minuut een goede mogelijkheid.

Eerste kans

Bij de eerste kans na rust sloeg de regerend landskampioen direct toe. Aanvoerder Luuk de Jong zette op het middenveld de aanval op. Via de mee opgekomen linksback Jetro Willems kwam de bal bij Ramselaar. De Amersfoorter schoot de bal weinig overtuigend in, maar het was genoeg om keeper Bram Castro te passeren. Davy Pröpper en Luuk de Jong leken daarna kort achter elkaar de voorsprong te verdubbelen, maar beide treffers werden wegens buitenspel afgekeurd. PSV kreeg nog enkele grote kansen, maar de tweede treffer bleef uit.

Armenteros sloeg in de omschakeling toe (1-1), en puntenverlies leek aanstaande. Opnieuw bracht de slotfase uitkomst voor PSV. Pröpper schoot de bal in de 87e minuut via Justin Hoogma in het doel. PSV ontsnapte zo voor de tweede keer in een week, en houdt Feyenoord en Ajax in zicht.

Voor Heracles was het de derde nederlaag op rij.