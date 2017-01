FC Utrecht verslaat Go Ahead Eagles

DEVENTER - FC Utrecht spoelde zaterdag de vervelende smaak van een nare week een beetje weg met een uitzege op Go Ahead Eagles (1-0). De bezoekers kregen enige hulp van een machteloze thuisploeg. Xandro Schenk trof niet alleen in eigen doel. De na rust ingevallen Darren Maatsen werd na een kwartierje alweer met een rode kaart uit het veld gestuurd.

Door ANP - 28-1-2017, 20:28 (Update 28-1-2017, 20:33)

Het elftal van trainer Erik ten Hag was wel weer toe aan een succesje. De teleurstelling was afgelopen zondag al groot na de thuisnederlaag tegen aartsrivaal Ajax (0-1). Maar de nederlaag na strafschoppen woensdag tegen SC Cambuur in de kwartfinale van de KNVB hadden ze bij de verliezend finalist van vorig seizoen helemaal niet zien aankomen.

De duels met Ajax en SC Cambuur bleven niet zonder gevolgen voor Nacer Barazite, Yassin Ayoub en Richairo Zivkovic. Ze verloren hun basispaats aan Patrick Joost, Andreas Ludwig en Gyrano Kerk. Giovanni Troupée verving de geschorste Willem Janssen. FC Utrecht domineerde in de Adelaarshorst maar had de hulp van Xandro Schenk om op voorsprong te komen. De ongelukkige verdediger van de Eagles werkte een voorzet van Ludwig in de 32e minuut in eigen doel (0-1).

Invaller Darren Maatsen kwam na rust bij de Eagles in het veld om het beeld van de wedstrijd te veranderen. De vervanger van de onzichtbare Elvis Manu moest na zestien minuten alweer vertrekken. Hij kreeg een rode kaart voor natrappen richting Mark van der Maarel, die hem had gevloerd. FC Utrecht ging niet beter voetballen met een speler meer op het veld. De club liet de voorsprong echter niet meer in gevaar komen.