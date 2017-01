Isimat vervangt geschorste Moreno bij PSV

ANP Isimat vervangt geschorste Moreno bij PSV

EINDHOVEN - Nicolas Isimat-Mirin staat zaterdagavond in het basiselftal van PSV, dat in de eredivisie op bezoek gaat bij Heracles Almelo. De verdediger vervangt Héctor Moreno, die vorige week in de met 4-3 gewonnen thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen een gele kaart kreeg en nu geschorst is.

Door ANP - 28-1-2017, 19:09 (Update 28-1-2017, 19:09)

Trainer Phillip Cocu kiest verder voor dezelfde tien basisspelers als tegen de Friezen. Davy Pröpper doet ook gewoon mee. De middenvelder staat in de belangstelling van Zenit Sint-Petersburg. PSV heeft een eerste bod van de Russische topclub afgewezen.

Bij Heracles begint aanwinst Kristoffer Peterson, die deze week overkwam van FC Utrecht, op de bank.