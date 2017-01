Depay kan Lyon nog niet helpen

LYON - Memphis Depay heeft geen goede herinneringen overgehouden aan zijn eerste basisplaats bij Olympique Lyon. Met zijn nieuwe club ging hij zaterdag voor eigen publiek onderuit tegen Lille (1-2).

Door ANP - 28-1-2017, 19:08 (Update 28-1-2017, 19:08)

Yassine Benzia scoorde tweemaal voor de bezoekers die nagenoeg akkoord zijn met Ajax over de komst van Anwar El Ghazi. Alexandre Lacazette benutte in de slotfase een strafschop voor de thuisploeg (1-2). Depay stond toen al niet meer op het veld. Hij werd na 67 minuten bij een achterstand van 0-1 gewisseld.

Olympique Lyon blijft vierde in Ligue 1. AS Monaco, Olympique Nice en Paris Saint, de nummers één, twee en drie, komen zondag in actie.

Depay maakte vorige week zijn debuut voor Olympique Lyon. De van Manchester United overgekomen aanvaller mocht invallen tijdens het door zijn ploeg gewonnen duel met Olympique Marseile (3-1).