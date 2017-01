Traoré met Burkina Faso bij laatste vier

ANP Traoré met Burkina Faso bij laatste vier

LIBREVILLE - Ajax heeft Bertrand Traoré voorlopig nog niet terug. De aanvaller bereikte zaterdag met Burkina Faso de halve finales van de Afrika Cup. In de kwartfinale tegen Tunesië werd het 2-0.

Door ANP - 28-1-2017, 18:59 (Update 28-1-2017, 18:59)

Burkina Faso maakte het verschil in Libreville in de slotfase. Aristide Bance benutte in de 81e minuut, na een tikje breed van Traoré, een vrije trap: 1-0. Tunesië ging daarna meer risico nemen en in de counter sloeg Burkina Faso toe. Prejuce Nakoulma van de Turkse club Kayserispor kon de bal in de 85e minuut in het lege doel schuiven.

In de halve finales stuit Burkina Faso op Egypte of Marokko. Die twee landen staan zondag in de kwartfinale tegenover elkaar. Burkina Faso won de Afrika Cup nog nooit. Wel stond het land in 2013 in de eindstrijd. Daarin was Nigeria te sterk.

Later op zaterdag is de tweede kwartfinale van de Afrika Cup. Die gaat tussen Senegal en Kameroen.