ANP Janssen weer eens belangrijk voor Spurs

LONDEN - Vincent Janssen had zaterdag een aandeel in een miraculeuze ontsnapping van Tottenham Hotspur in de vierde ronde van de FA Cup. De ingevallen spits benutte eerst een strafschop tegen Wycombe Wanderers, dat uitkomt op het vierde niveau in Engeland. Hij leverde in de zevende minuut van de blessuretijd ook de assist op de winnende treffer van Son Heung-Min, die de nummer drie van de Premier League een plaats bij de laatste zestien van het prestigieuze bekertoernooi opleverde (4-3).

Door ANP - 28-1-2017, 18:19 (Update 28-1-2017, 18:28)

Trainer Mauricio Pochettino van de Spurs durfde het aan om bijna al zijn basisspelers rust te gunnen. Toch liet hij Janssen niet aan de aftrap verschijnen. De spits mocht na rust invallen toen Spurs tegen een achterstand van 0-2 aankeek. Michel Vorm, de tweede doelman van Tottenham, werd in de eerste helft tweemaal gepasseerd door Paul Hayes.

Met de ingevallen Janssen in de gelederen kwam Spurs terug door een treffer van Son Heung-Min. Janssen benutte vervolgens een strafschop, maar zag de bezoekers via Gary Thompson opnieuw de leiding nemen (2-3). Dele Alli behoedde de thuisploeg in de 89e minuut voor een blamage (3-3). Op aangeven van Janssen voorkwam Son Heung-Min alsnog een replay voor de Spurs: 4-3.

Chelsea

Chelsea bereikte eenvoudig de achtste finales. De koploper van de Premier League won voor eigen publiek van Brentford (4-0), dat uitkomt op het tweede niveau van Engeland. Willian, Pedro, Branislav Ivanovic en Michy Batshuayi maakten het verschil voor Chelsea, waar Nathan Aké de hele wedstrijd speelde. De Nederlander startte het seizoen op huurbasis voor Bournemouth, maar werd eerder deze maand teruggehaald door de topclub uit Londen.

Ook Manchester City boekte een probleemloze zege. Raheem Sterling, Leroy Sané en Yaya Touré loodsten hun ploeg voorbij Crystal Palace (3-0). Vincent Kompany vierde zijn rentree bij City, na twee maanden blessureleed.