ANP Robben scoort voor winnend Bayern

BREMEN - Bayern München heeft ook de tweede competitiewedstrijd na de winterstop gewonnen. Het team van trainer Carlo Ancelotti was in Bremen met 2-1 te sterk voor Werder. Bayern zag nummer twee RB Leipzig in eigen stadion tegen Hoffenheim ook met 2-1 winnen, zodat de voorsprong van de regerend kampioen drie punten blijft.

Door ANP - 28-1-2017, 17:32 (Update 28-1-2017, 17:37)

Arjen Robben had een belangrijk aandeel in de overwinning van Bayern München. De Oranje-international opende na een half uur spelen de score. Franck Ribéry zocht de achterlijn op, gaf de bal laag voor en vond Robben. De aanvaller kwam voor zijn tegenstander en schoot de bal met links fraai in de hoek van het doel: 0-1. De tweede treffer, kort voor rust, was ook een mooie. David Alaba schoot een vrije trap via de binnenkant van de paal binnen (0-2).

In de tweede helft werd het toch nog spannend. Aanvaller Max Kruse scoorde in de 53e minuut tegen. Verder dan dat ene doelpunt kwam Werder echter niet.

Hoffenheim

RB Leipzig maakte het verschil tegen nummer vier Hoffenheim in het laatste deel van de wedstrijd. Marcel Sabitzer maakte in de 77e minuut het winnende doelpunt. Hoffenheim stond op dat moment met een man minder op het veld na rood voor aanvaller Sandro Wagner. Hoffenheim had in de achttiende minuut de leiding genomen door een treffer van Nadiem Amiri. De gelijkmaker van Leipzig was van Timo Werner (38e minuut).

De van Ajax overgekomen Riechedly Bazoer bleef in de thuiswedstrijd van Wolfsburg tegen Augsburg de gehele partij op de bank. Jeffrey Bruma deed wel mee. Augsburg, met Jeffrey Gouweleeuw in de basis en de zieke Paul Verhaegh buiten de selectie, zegevierde met 1-2. Door die overwinning ging Augsburg Wolfsburg op de ranglijst voorbij.

Hekkensluiter Darmstadt verloor thuis met 6-1 van Köln.