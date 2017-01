Liverpool ook uit FA Cup

ANP Liverpool ook uit FA Cup

LIVERPOOL - Liverpool beleeft in sportief opzicht een donkere periode. De ploeg van trainer Jürgen Klopp werd zaterdag ook uitgeschakeld in de FA Cup. In de vierde ronde was Wolverhampton Wanderers, dat uitkomt in de Championship, met 2-1 te sterk op Anfield.

Door ANP - 28-1-2017, 15:41 (Update 28-1-2017, 15:41)

Bij de rust leidden de bezoekers al met 2-0 dankzij treffers van Richard Stearman en Andreas Weimann. Meer dan één doelpunt in de 86e minuut van Divock Origi zat er voor de tobbende thuisploeg niet in. Georginio Wijnaldum speelde de gehele wedstrijd voor Liverpool.

De ploeg van Klopp moest afgelopen woensdag in de halve finales van de League Cup ook al voorrang verlenen aan Southampton (0-1). Vorig weekeinde ging het op eigen veld in de Premier League ook al fout tegen degradatiekandidaat Swansea City (2-3). Uit de laatste drie competitieduels pakte Liverpool slechts twee punten. Dinsdag komt koploper Chelsea op bezoek.