ANP Savic derde aanwinst voor Roda JC

KERKRADE - Roda JC heeft vrijdagavond de derde aanwinst van de dag gepresenteerd. Na de Belgische aanvaller Beni Badibanga en de Bosnische middenvelder Ognjen Gnjatic legde de hekkensluiter van de eredivisie ook aanvallende middenvelder Stefan Savic vast. De 23-jarige Oostenrijker komt over van de Kroatische club Slaven Belupo en ondertekende een contract voor 2,5 jaar in Kerkrade.

Door ANP - 27-1-2017, 22:35 (Update 27-1-2017, 22:35)

De Oostenrijker debuteerde in 2011 in de hoofdmacht van Red Bull Salzburg. Een echte doorbraak bij de Oostenrijkse topclub bleef uit, waarna Savic voor twee andere clubs uit zijn land ging spelen. In 2015 verhuisde hij naar Kroatië. De voormalige Oostenrijkse jeugdinternational moet nu het bijzonder moeizaam scorende Roda JC uit de onderste regionen van de eredivisie gaan helpen.

,,Stefan is een multifunctionele speler die op verschillende aanvallende posities uit de voeten kan'', zei technisch directeur Ton Caanen vrijdag.