Heracles stuurt Van Mieghem naar Doetinchem

ANP Heracles stuurt Van Mieghem naar Doetinchem

ALMELO - Heracles Almelo heeft tijdelijk afscheid genomen van Daryl van Mieghem. De eredivisieclub verhuurt de vleugelspits voor de rest van het seizoen aan De Graafschap. Van Mieghem (27) kwam dit seizoen negen keer in actie namens Heracles in de eredivisie, waarvan vier keer als basisspeler. Hij maakte twee doelpunten voor de zwart-witte brigade van trainer John Stegeman.

Door ANP - 27-1-2017, 17:02 (Update 27-1-2017, 17:02)

Heracles nam Van Mieghem vorig jaar over van Excelsior, waarvoor hij twee seizoenen had gespeeld. De Amsterdammer keerde zo terug in Almelo, waar hij tussen 2011 en 2013 ook al had gespeeld voor Heracles. Ook tijdens zijn tweede periode kon Van Mieghem echter geen vaste basisplaats afdwingen en daarom gaat hij nu naar Doetinchem.

,,Daryl moet op zijn leeftijd wekelijks spelen en dat kan bij De Graafschap'', zei algemeen directeur Nico-Jan Hoogma vrijdag.