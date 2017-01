Everton biedt drugsgebruiker derde kans

ANP Everton biedt drugsgebruiker derde kans

LIVERPOOL - Everton heeft Jose Baxter, die een jaar aan de kant zit wegens cocaïnegebruik, een contract aangeboden. De aanvaller heeft voor een jaar getekend bij de club van trainer Ronald Koeman. Het contract gaat op juni in, als zijn schorsing afloopt.

Door ANP - 27-1-2017, 11:42 (Update 27-1-2017, 11:42)

De 24-jarige Baxter liep begin vorig jaar tegen de lamp, als speler van Sheffield United. Hij werd voor een jaar uitgesloten, mede doordat hij een voorwaardelijke straf had na het gebruik van xtc in 2015.

,,Ik ben sprakeloos'', zei Baxter tegenover de krant The Times. ,,Niet veel mensen krijgen een tweede kans en ik krijg een derde kans.''

De aanvaller doorliep de jeugdopleiding van Everton. In 2008 was hij, op 16-jarige leeftijd, de jongste speler ooit die in de hoofdmacht van de club uit Liverpool speelde. Hij zal in eerste instantie gaan spelen in het elftal onder-23 van Everton.