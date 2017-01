Jozefzoon 'nieuwe dimensie' voor Brentford

EINDHOVEN - De transfer van Florian Jozefzoon van PSV naar het Engelse Brentford is vrijdag afgerond. De 25-jarige aanvaller heeft een contract van zes maanden getekend bij de huidige nummer vijftien in de Championship, het op één na hoogste niveau in Engeland.

Door ANP - 27-1-2017, 11:14 (Update 27-1-2017, 11:14)

Brentford heeft de mogelijkheid het contract met één jaar te verlengen als Jozefzoon bevalt. Coach Dean Smith twijfelt niet aan zijn aanwinst. ,,Hij is een talentvolle jongen met een explosieve actie aan de bal. Ik denk dat hij onze ploeg van een nieuwe dimensie kan voorzien'', aldus Smith.

Bij PSV kwam Jozefzoon dit seizoen weinig aan voetballen toe. De oud-jeugdinternational maakte in de zomer van 2013 de overstap van RKC naar Eindhoven. In 2015 stond Jozefzoon, afkomstig uit de jeugd van Ajax, bijna negen maanden aan de kant met een ernstige knieblessure. In totaal kwam hij 64 keer uit voor de hoofdmacht van PSV en scoorde zeven keer.