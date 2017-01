Geen Kuijt, wel Gustafson bij Feyenoord

ANP Geen Kuijt, wel Gustafson bij Feyenoord

ARNHEM - Feyenoord begint donderdag om 20.45 uur zonder Dirk Kuijt aan de confrontatie met Vitesse in de kwartfinale van het bekertoernooi. Trainer Giovanni van Bronckhorst heeft zijn 36-jarige aanvoerder op de bank gezet in de Gelredome, waar het dak dicht is. Simon Gustafson krijgt weer eens een kans in de basis, net als Renato Tapia.

Door ANP - 26-1-2017, 19:51 (Update 26-1-2017, 19:51)

Het Rotterdamse middenveld ziet er daardoor heel anders uit dan voor de winterstop. Tonny Vilhena is geschorst en Karim El Ahmadi doet met Marokko nog steeds mee aan het toernooi om de Afrika Cup. Jens Toornstra miste woensdag de training omdat hij ziek was, maar verschijnt in Arnhem wel aan de aftrap. De multifunctionele Toornstra staat op de plek van Kuijt achter spits Nicolai Jørgensen. Linksback Terence Kongolo draagt de aanvoerdersband bij Feyenoord.