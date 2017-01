Lopez vierde trainer van Palermo dit seizoen

PALERMO - Na Davide Ballardini, Roberto De Zerbi en Eugenio Corini is het bij Palermo nu de beurt aan Diego Lopez. De Uruguayaan wordt op korte termijn voorgesteld als nieuwe trainer van de Italiaanse voetbalclub. Zijn drie voorgangers hielden het dit seizoen maar kort vol bij Palermo, waar Maurizio Zamparini voorzitter is. Hij staat erom bekend trainers snel weg te sturen.

Palermo heeft het vertrek van Corini nog niet officieel gemeld, maar Italiaanse media vingen Lopez donderdag op bij de luchthaven. ,,Dit is een unieke kans voor me. We weten dat de situatie complex en moeilijk is, maar ik ben ervan overtuigd dat Palermo zich gaat redden.''

Palermo staat op de voorlaatste plaats in de Serie A. De achterstand tot de eerste club die boven de degradatiestreep staat, is liefst elf punten.

Zamparini werd in 2002 voorzitter van de club. Sindsdien stonden 38 trainers voor de spelersgroep.