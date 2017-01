Juventus schakelt AC Milan uit

TURIJN - Juventus ligt nog altijd op koers voor het opnieuw veroveren van de Coppa Italia. In de strijd om de beker van Italië schakelde de ploeg uit Turijn woensdag AC Milan uit in de kwartfinales. Juve, ook koploper in de Serie A, won met 2-1 in eigen stadion.

Door ANP - 25-1-2017, 22:49 (Update 25-1-2017, 22:49)

De formatie van trainer Massimiliano Allegri leidde na ruim twintig minuten al met 2-0 dankzij treffers van Paulo Dybala en Miralem Pjanic. Na rust vond Milan via Carlos Bacca de aansluiting, maar de thuisploeg hield de voorsprong vast tot het einde. De Milanese ploeg speelde ruim een half uur met tien man, nadat Manuel Locatelli met rood van het veld werd gestuurd.

Juventus speelt in de halve finales tegen Napoli, dat dinsdag won van Fiorentina