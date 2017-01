Brugge moeizaam voorbij Waasland

BRUGGE - Club Brugge heeft woensdag zijn koppositie behouden in de Belgische competitie. De ploeg van coach Michel Preud'homme won in eigen huis met 2-1 van het laaggeklasseerde Waasland-Beveren. Lex Immers maakte na negen minuten zijn eerste doelpunt voor Blauw-Zwart. Hij reageerde attent in de rebound na een schot op de paal van Wesley.

Door ANP - 25-1-2017, 22:38 (Update 25-1-2017, 22:38)

Brugge, met ook Stefano Denswil en Ruud Vormer in de basis, kreeg in de eerste helft nog veel meer kansen, maar wist er geen te verzilveren. Waasland sloeg terug in de negende minuut van de tweede helft met een doelpunt van Zinho Gano. Een stunt zat er niet in voor de bezoekers, want de Colombiaanse middenvelder José Izquierdo schoot na drie kwartier de 2-1 binnen.

Anderlecht bleef in het spoor van Brugge door de uitwedstrijd bij Westerlo met 4-2 te winnen. Het verschil tussen de koploper en de nummer twee is twee punten. Lukasz Teodorczyk opende na zeven minuten de score voor Paars-Wit. Het was al zijn zeventiende treffer voor de Pool van dit seizoen.