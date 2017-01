Atlético naar laatste vier Spaanse beker

MADRID - Atlético Madrid heeft zich woensdag verzekerd van een plek in de halve finales van de Spaanse beker. De huidige nummer vier de van Primera Division schakelde Eibar uit. Een 2-2-gelijkspel in het uitduel volstond. De ploeg van trainer Diego Simeone had thuis met 3-0 gewonnen.

25-1-2017

Atlético nam kort na rust de leiding in Municipal de Ipurua via José Maria Giménez, maar de thuisploeg kwam langszij na ruim zeventig minuten door een goal van Sergi Enrich. Kort daarna zette Pedro León Eibar zelfs op 2-1. Een overwinning zat er niet in, want Juanfran maakte vijf minuten voor het einde alsnog gelijk.