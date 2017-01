Heerenveen bekert met Ødegaard tegen AZ

ALKMAAR - Martin Ødegaard debuteert woensdagavond in de basisformatie van sc Heerenveen.

Ödegaard wil zich laten zien bij Heerenveen [video]

Martin Ödegaard ziet in sc Heerenveen de juiste club om zich verder te ontwikkelen. De Friese club huurt de achttienjarige Noor voor anderhalf jaar van Real Madrid, waarbij het toptalent geen uitzicht had op speeltijd in het eerste elftal. ,,Dit is een goede kans om mijn kwaliteiten te laten zien'', zei Ödegaard dinsdag tijdens zijn presentatie in het Abe Lenstra-stadion.

