Dijks in gesprek met Norwich City

ANP Dijks in gesprek met Norwich City

AMSTERDAM - Mitchell Dijks is in gesprek met Norwich City. De linksback kreeg van Ajax toestemming om de training van woensdag over te slaan.

Door ANP - 25-1-2017, 19:14 (Update 25-1-2017, 19:14)

De 22-jarige Dijks verloor dit seizoen zijn basisplaats aan Daley Sinkgraven. Norwich City staat op dit moment tiende in de Championship, het tweede niveau van Engeland.

Dijks genoot zijn opleiding bij Ajax en werd verhuurd aan sc Heerenveen en Willem II. Trainer Frank de Boer haalde hem in de zomer van 2015 terug naar Amsterdam.

Dijks is na Riechedly Bazoer en Nemanja Gudelj de derde ontevreden speler van Ajax die in januari dreigt te vertrekken. Ook Anwar El Ghazi lijkt nog steeds op weg naar de uitgang bij Ajax. De aanvaller is zelf zo goed als akkoord met Lille. De transfer kan worden afgerond als de Franse club voldoet aan de transfersom en de gewenste betalingstermijnen van de huidige nummer twee van de eredivisie.