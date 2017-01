KNVB bestraft amateurclubs

ZEIST - De licentiecommissie amateurvoetbal van de KNVB heeft veertien clubs in de tweede en derde divisie drie punten aftrek opgelegd. De clubs voldoen niet aan de voorwaarde met betrekking tot arbeidsovereenkomsten. In totaal zitten er 54 clubs in de twee divisies.

Door ANP - 25-1-2017, 13:53 (Update 25-1-2017, 13:53)

Van de veertien bestrafte clubs komt er een uit de tweede divisie. Twee spelen in de derde divisie zaterdag en elf in de derde divisie zondag. De clubs hebben tot 1 februari de tijd om beroep aan te tekenen. Doen ze dit niet, dan wordt de straf op die datum onherroepelijk.

Slechts twintig verenigingen voldoen aan alle voorwaarden. 24 andere clubs moeten nog een of twee punten oplossen.