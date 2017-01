Paris SG in finale League Cup

BORDEAUX - Paris Saint-Germain heeft dinsdagavond overtuigend de finale bereikt van de Coupe de la Ligue. De titelhouder versloeg Bordeaux met 4-1. Voor de bezoekers kwam zowel Angel Di Maria als Edinson Cavani twee keer tot scoren. Diego Rolán zorgde na een half uur namens de thuisploeg voor de ruststand van 1-1.

Door ANP - 24-1-2017, 23:31 (Update 24-1-2017, 23:31)

Paris SG speelt in de finale op 1 april in Lyon tegen de winnaar van het duel tussen AS Monaco en AS Nancy. Die wedstrijd is woensdag.