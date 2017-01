Havenaar terug bij ADO Den Haag

DEN HAAG - Aanvaller Mike Havenaar is bij ADO Den Haag teruggekeerd op het trainingsveld. Hij keerde onlangs terug uit zijn geboorteland Japan waar hij door een virusinfectie enige tijd in het ziekenhuis moest verblijven. Zijn rentree in de eredivisie laat volgens een woordvoerder van de Haagse club nog even op zich wachten.

,,Hij heeft bij ons tot dusver alleen individueel getraind'', liet hij weten. ,,Zijn rentree in de ploeg is nu nog moeilijk te voorspellen. Hij is er toch zo'n twee maanden uit geweest. Het kan misschien nog wel een maand duren voordat Mike weer helemaal fit is.''

Jan Wuytens, Donny Gorter en Guyon Fernandez trainden dinsdag voor de eerste keer mee met de Haagse selectie. Het drietal werkt bij ADO Den Haag vooralsnog een proefperiode af.