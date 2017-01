Seizoen voorbij voor pechvogel Ogbeche

TILBURG - Voor aanvaller Bartholomew Ogbeche van Willem II is het seizoen voorbij. De knieblessure die hij anderhalve week geleden in de thuiswedstrijd tegen NEC (0-1) opliep, is ernstiger dan gedacht. Uit een MRI-scan in het ziekenhuis bleek dinsdag dat de voorste kruisband van zijn linkerknie is gescheurd. Ogbeche moet een operatie ondergaan en komt dit seizoen volgens Willem II niet meer in actie.

In februari vorig jaar raakte de Nigeriaan ook al zwaar geblesseerd. In de uitwedstrijd tegen FC Utrecht liep hij een schouderblessure op, waardoor hij het restant van dat seizoen eveneens aan zich voorbij moest laten gaan.