FC Groningen laat Hoesen naar VS gaan

GRONINGEN - Danny Hoesen staat op het punt FC Groningen te verruilen voor de Amerikaanse club San José Earthquakes. De 26-jarige spits verhuist naar Californië zodra de laatste formaliteiten zijn afgerond. De club uit de Major League Soccer (MLS) huurt Hoesen tot het einde van dit kalenderjaar met een optie tot koop, liet directeur Hans Nijland dinsdag weten.

Door ANP - 24-1-2017, 15:24 (Update 24-1-2017, 15:24)

Hoesen kwam dit seizoen tien keer in actie in de eredivisie, waarvan zes keer als basisspeler. De Limburger maakte vier doelpunten. Trainer Ernest Faber gaf de laatste wedstrijden Alexander Sørloth de voorkeur in de spits en ook Tom van Weert stond in de rangorde boven Hoesen. De aanvaller uit de opleiding van Fortuna Sittard speelde eerder voor onder meer Ajax en de Griekse club PAOK.

Eerder deze maand verhuisde Albert Rusnák al van Groningen naar de Verenigde Staten. De Slowaak ging bij Real Salt Lake spelen.