PEC Zwolle neemt aanvaller over van PSG

ANP PEC Zwolle neemt aanvaller over van PSG

ZWOLLE - PEC Zwolle heeft zich versterkt met de Franse aanvaller Hervin Ongenda. De 21-jarige Ongenda komt over van de Franse kampioen Paris Saint-Germain, waarbij hij dit seizoen niet aan bod kwam. De vleugelspits ondertekende dinsdag een contract voor 3,5 jaar bij PEC Zwolle.

Door ANP - 24-1-2017, 13:59 (Update 24-1-2017, 13:59)

,,Hervin kan het verschil maken'', zei technisch directeur Gerard Nijkamp. ,,Hij is snel, technisch vaardig, heeft een goede dribbel in huis en een dito voorzet. Met Hervin in de gelederen hebben we een extra wapen in huis om ons de komende maanden uit de onderste regionen van de eredivisie te spelen.''

Ongenda komt uit Parijs en debuteerde in 2013 in de hoofdmacht van 'PSG'. De afgelopen jaren speelde hij 27 wedstrijden in de Franse competitie, waarvan een deel als huurling voor SC Bastia. De Fransman is na de Zweedse middenvelder Erik Israelsson de tweede aanwinst deze maand voor trainer Ron Jans.