ANP Molenaar houdt vast aan winnend elftal

VOLENDAM - FC Volendam en Sparta Rotterdam kunnen dinsdagavond in de wedstrijd in de kwartfinale van de KNVB-Beker over een fitte selectie beschikken, zo laten de trainers van beide clubs maandag weten.

Door ANP - 23-1-2017, 19:45 (Update 23-1-2017, 19:45)

Volendam-coach Robert Molenaar zei dat Volendam in dezelfde opstelling zal starten als in de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen FC Eindhoven van vrijdag. ,,Ik verwacht een vergelijkbare wedstrijd met veel energie en veel momenten met balverlies. Een echte bekerclash'', zei hij op de clubwebsite.

Ook Sparta beschikt over een fitte selectie. Trainer Alex Pastoor weet nog niet of hij met dezelfde basiself zal starten als in het uitduel met AZ (1-1), meldt RTV Rijnmond. Bovendien is nog niet bekend of de coach zelf op de bank zit. Hem hangt een schorsing boven het hoofd nadat hij zaterdag naar de tribune werd gestuurd.

,,Ik heb Pastoor nog gebeld met de vraag of hij bewust die rode kaart had gepakt'', zei Molenaar, die van 1992 tot 1995 samen met Pastoor bij Volendam speelde.