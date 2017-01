Pastoor niet akkoord met schikkingsvoorstel

ZEIST - Sparta-coach Alex Pastoor is niet akkoord gegaan met een schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal van de KNVB. De trainer van de Rotterdamse club heeft zich volgens de aanklager in het uitduel met AZ zaterdag schuldig gemaakt aan onbehoorlijk gedrag, namelijk het uiten van dreigende of intimiderende taal in de richting van de vierde official. Pastoor werd in de extra tijd van de wedstrijd naar de tribune gestuurd door scheidsrechter Dennis Higler.

De aanklager had Pastoor een schikkingsvoorstel gestuurd van drie wedstrijden, waarvan een voorwaardelijk. Hierdoor zou de coach in ieder geval de bekerwedstrijd van Sparta bij FC Volendam van dinsdag missen en de volgende competitiewedstrijd van vrijdag tegen Willem II. Pastor heeft het voorstel echter niet geaccepteerd. De tuchtcommissie buigt zich maandagavond over de zaak.