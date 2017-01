Verstuikte enkel Busquets

BARCELONA - FC Barcelona moet het voorlopig even stellen zonder Sergio Busquets. De middenvelder heeft de banden van zijn rechterenkel verrekt, meldde de Catalaanse ploeg maandag op zijn website. Een domper voor de selectie van trainer Luis Enrique, want Busquets is een van de dragende spelers in het team.

Door ANP - 23-1-2017, 14:41 (Update 23-1-2017, 14:41)

Busquets liep de blessure zondag op in het competitieduel met Eibar, dat Barcelona met 4-0 won. De middenvelder kreeg al in de achtste minuut een trap van Nicolás Escalante van Eibar en moest per brancard van het veld. Barça meldde niet hoe lang de speler uit roulatie is.