ANP Barcelona blijft in spoor Real en Sevilla

EIBAR - FC Barcelona is in de Spaanse competitie eenvoudig in het spoor gebleven van koploper Real Madrid en Sevilla. De Catalanen wonnen zondag de uitwedstrijd bij Eibar met 4-0 en verkleinden de achterstand op de koploper weer tot twee punten. Sevilla, dat eerder op de dag met 4-3 won bij Osasuna, heeft een punt meer.

Door ANP - 22-1-2017, 22:54 (Update 22-1-2017, 22:54)

Barcelona begon in het Estadio Municipal de Ipurua van de Baskische stad Eibar zonder Andrés Iniesta, die afgelopen donderdag een kuitblessure had opgelopen. Na tien minuten was coach Luis Enrique ook Sergio Busquets kwijt. De middenvelder moest van het veld na een harde trap op zijn rechterenkel door Gonzalo Escalante. Denis Suárez kwam erin voor Busquets en zette de bezoekers na een half uur spelen met een afstandsschot op 1-0.

Na rust liep Barcelona via een intikker van Lionel Messi en een schot van Luis Suárez verder uit. In blessuretijd pikte ook Neymar nog zijn doelpunt mee.