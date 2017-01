Barcelona raakt ook Busquets kwijt

EIBAR - FC Barcelona heeft na Andrés Iniesta ook Sergio Busquets in de ziekenboeg zien belanden. De middenvelder werd zondag in de uitwedstrijd tegen Eibar al in de openingsfase vol op zijn rechterenkel getrapt door Gonzalo Escalante. Een verrekte buitenste enkelband, luidde de eerste diagnose van de medische staf van Barcelona.

Door ANP - 22-1-2017, 22:16 (Update 22-1-2017, 22:16)

Escalante plantte ogenschijnlijk doelbewust zijn voet op de binnenkant van de enkel van Busquets. Hoewel de scheidsrechter er bovenop stond, kwam de Argentijn er zonder kaart van af. Voor Busquets was de wedstrijd gelijk voorbij. De Catalaan wordt maandag nader onderzocht.

Iniesta viel donderdag met een kuitblessure uit tijdens de gewonnen bekerwedstrijd bij Real Sociedad (0-1). Donderdag volgt de return in Camp Nou.