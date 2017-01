Costa snoert critici de mond bij zege Chelsea

ANP Costa snoert critici de mond bij zege Chelsea

LONDEN - Diego Costa heeft bij zijn rentree in de basis van Chelsea meteen bewezen hoe belangrijk hij is. De Spaanse spits zorgde zondag in het duel met laagvlieger Hull City voor de openingstreffer, wat de opmaat bleek voor een zege van 2-0. Chelsea verstevigde daarmee de koppositie in de Premier League. De ploeg van manager Antonio Conte had Liverpool en Tottenham Hotspur punten zien verspelen en heeft nu acht punten voorsprong op nummer twee Arsenal.

Door ANP - 22-1-2017, 19:43 (Update 22-1-2017, 19:43)

Costa ontbrak vorige week in het duel met Leicester City. De van oorsprong Braziliaanse spits zou een conflict hebben gehad had met de medische en technische staf over een vermeende rugblessure. Costa liet zondag zien waarom hij samen met Alexis Sánchez de topschutterslijst in de Premier League aanvoert. Op slag van rust werkte hij een voorzet van Victor Moses langs doelman Eldin Jakupovic, zijn vijftiende treffer van dit seizoen. Met handgebaartjes maande Costa zijn critici tot stilte.

In de slotfase gaf Conte de spits een publiekswissel, nadat Gary Cahill de zege met een rake kopbal had veiliggesteld.