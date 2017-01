Breinburg zet Amerikaans avontuur uit hoofd

NIJMEGEN - Gregor Breinburg maakt het seizoen naar alle waarschijnlijkheid af bij NEC. De aanvoerder van de Nijmeegse ploeg heeft een Amerikaans avontuur uit zijn hoofd gezet, vertelde hij zondag nadat hij met twee benutte strafschoppen zijn ploeg langs Roda JC had geschoten (2-0). ,,Het is voor 99 procent zeker afgeketst, ik focus me volledig op NEC'', zei Breinburg. ,,Wie weet komt er in de zomer nog wel iets leuks.''

Door ANP - 22-1-2017, 17:50 (Update 22-1-2017, 17:50)

De Arubaanse international stond nadrukkelijk in de belangstelling van LA Galaxy. De Amerikaanse topclub kon echter geen akkoord bereiken met NEC over een afkoopsom voor de middenvelder Breinburg, wiens contract tot medio 2018 loopt. ,,Er was veel gedoe de laatste tijd, dan is het beste antwoord om met je voeten te spreken'', zei de 25-jarige Gelderlander zondag, nadat hij vanaf elf meter zijn eerste én tweede doelpunt in de eredivisie had gemaakt. ,,Ik ben nog steeds blij om bij NEC te spelen en blijf 100 procent geven.''