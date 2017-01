Arsenal tweede na late strafschop

LONDEN - Arsenal heeft zondag met een zwaarbevochten overwinning de tweede plaats in de Engelse competitie veroverd. Tegen Burnley leken de Londenaren door een late gelijkmaker genoegen te moeten nemen met een gelijkspel. Diep in blessuretijd kreeg de thuisploeg echter ook nog een strafschop, die door Alexis Sánchez dankbaar werd benut: 2-1.

Door ANP - 22-1-2017, 17:34 (Update 22-1-2017, 17:34)

De Duitse verdediger Shkodran Mustafi had Arsenal na bijna een uur op voorsprong gebracht, door een hoekschop van landgenoot Mesut Özil in de verre hoek te koppen. Enkele minuten later moest Arsenal met tien man verder. De Zwitser Granit Xhaka zag direct rood na een onbesuisde tackle.

Arsenal leek de zege te verspelen toen Burnley in de 93e minuut een strafschop kreeg, die werd benut door André Gray. Na gevaarlijk spel van Burnley-verdediger Ben Mee in de ultieme laatste aanval van Arsenal wees scheidsrechter Jonathan Moss aan de andere kant ook naar de stip. Sánchez bezorgde zijn werkgever in de 98e minuut alsnog de drie punten, met een Panenka-strafschop.